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Lidya Özdemiroğlu başkasıyla görüntülendi

2016’da ölen müzisyen Atilla Özdemiroğlu’nun ikizlerinden Lidya Özdemiroğlu’nun (22) kendinden 31 yaş büyük şarkıcı Levent Yüksel (53) ile aşk yaşadığı geçen yaz ortaya çıkmıştı. Ancak Levent Yüksel kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'ndan ayrılmıştı. Lidya Özdemiroğlu, Levent Yüksel’i çabuk unuttu. İşte yeni sevgilisi…

İlk evliliğini Sertab Erener'le yapan, 1996'da boşanan 53 yaşındaki Levent Yüksel, yeniden aşık olmuştu. Ünlü sanatçı, geçen yıl vefat eden ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile birlikteydi. Ancak Levent Yüksel kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'ndan ayrıldı.

  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 14:59
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