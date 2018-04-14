Lidya Özdemiroğlu başkasıyla görüntülendi

İlk evliliğini Sertab Erener'le yapan, 1996'da boşanan 53 yaşındaki Levent Yüksel, yeniden aşık olmuştu. Ünlü sanatçı, geçen yıl vefat eden ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile birlikteydi. Ancak Levent Yüksel kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'ndan ayrıldı.
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