Gülben uçtu!

Dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Gülben Ergen, konser öncesinde Bebek'teki pilates stüdyosunda form tuttu. Günlerdir sıkı bir şekilde hazırlandığı konserine saatler kala özel hayatıyla ilgili sorulara maruz kalmak istemeyen Ergen, gazetecileri atlatmak için sportif yanını konuşturdu. Sanatçı, ön kapıdan çıkmak yerine arka kapıyı tercih etti.









KAÇIŞ PLANI İŞE YARAMADI



Çareyi yangın merdiveninden kaçmakta bulan Ergen, ağaçların arasından geçip 1 metrelik duvardan atladı. Bu esnada objektiflere yakalanan şarkıcı, şaşkınlığını gizleyemedi. Bir yandan simit yiyip bir yandan da telefonda konuşan Ergen'in "Yakalandık" diye espri yaptığı duyuldu. Sanatçının duvardan atlarken ayağını burkup bir yerini incitme ihtimali ise "Konser öncesinde kazaya davetiye çıkarmaya ne gerek var?" dedirtti.

AYDIN HAMZA