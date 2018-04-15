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Dedikodu isyanı

Eşi ’ı aldattığı iddia edilen , isyan etti: Dedikodu yapanın da inananın da cezası öbür dünyada aynı.

Dedikodu isyanı
Popçu Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, hakkındaki ihanet iddialarına önceki gün yanıt verdi. Eşini ABD'de bir Arap şeyhinin oğluyla aldattığı öne sürülen güzel model, ihanet iddiasını sosyal medyada yalanladı. Loughnan, şu sözlerle dedikodulara noktayı koydu:

"Hangisi daha kötü acaba? Dedikodu yapan, dedikoduya inanan… Benim fikrim; ikisinin de cezası öbür dünyada aynı." Sık sık eşiyle ilgili sorulara maruz kalan Ortaç da "Benim eşime güvenim tam. O bana yamuk yapmaz" diyerek ihanet iddiasını yalanlamıştı.
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