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Yüksek Güvenlik

’de dün başlayan Coachella i’nin yapılacağı alan, ve drone’lar tarafından gözetlenecek

Yüksek Güvenlik
Bu yıl Beyonce, The Weeknd ve Eminem gibi dünyaca ünlü yıldızların sahne alacağı 2018 Coachella Müzik Festivali için güvenlik alarmı verildi.



Son dönemde terör saldırılarının arttığı ABD'deki festival için etkinliğin yapılacağı alanın etrafı insansız hava araçları ve drone'lar tarafından her saniye kontrol edilecek. 13-15 ve 20-22 Nisan tarihlerinde Kaliforniya'da gerçekleşecek e katılanlar, metal dedektörlerle aranacak. Festivale ünlü yıldızların yanı sıra Hacı Sabancı, Ceylan Çapa ve Hadise gibi Türkler de katılıyor.



Alessandra Ambrosio, her yıl olduğu gibi bu sene de festivale katıldı.



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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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