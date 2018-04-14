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Farklı tanıtım

Farklı tanıtım
David Beckham'ın tasarımcı eşi Victoria, yeni koleksiyonunu efsane bir isimle tanıttı. 1 metre 63 santimlik güzel tasarımcının boyu 2 metre 16 santim olan Shaquille O'Neal ile bir araya geldiği anlar, ortaya bu renkli görüntüleri çıkardı.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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