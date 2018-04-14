Farklı tanıtım

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tasarımcı eşi Victoria,
yeni
koleksiyonunu
efsane bir
isimle tanıttı. 1 metre 63 santimlik
güzel
tasarımcının
boyu 2 metre 16 santim
olan Shaquille O'Neal
ile bir
araya geldiği
anlar, ortaya
bu renkli
görüntüleri
çıkardı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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