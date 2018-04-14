Milyon $'lık Türk

Türkiye'deki birçok ünlü için özel yapım motosikletler tasarlayan Tarhan Telli, kariyerine bir süredir Dubai'de devam ediyor. Dünyanın en zenginleri için Türk ustaların elinden çıkan özel yapım motosiklet ve araçlar tasarlayan Telli, dünyanın en pahalı motorunu tasarlamak için kolları sıvadı. Tarhan Telli, uzun zamandır araçlarını tasarladığı ve aynı zamanda yakın dostu olan Şeyh Sultan Khalifa Bin Nahyan için motor tasarlayacak. Altın ve pırlantalarla süsleyeceği motosikleti için yine Türk ustalardan yardım alan Telli'nin imzasını taşayacak motorun fiyatı 2 milyon doları bulacak...
SULTANLARIN GÖZDESİ...
Tarhan Telli, Şeyh Sultan Khalifa Bin Nahyan için tasarlayacağı motosikleti bitince Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak. Bu arada ailesiyle Dubai'de hayatını sürdüren Türk tasarımcı, Şeyh Sultan Khalifa Bin Nahyan dışında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki daha birçok şeyh ve sultan için de özel yapım araçlar tasarladı. Öte yandan Tarhan Telli, yıllar önce de ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı için 24 ayar beyaz ve sarı altın varak kullanarak motosiklet yapmıştı.
SULTANLARIN GÖZDESİ...
Tarhan Telli, Şeyh Sultan Khalifa Bin Nahyan için tasarlayacağı motosikleti bitince Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak. Bu arada ailesiyle Dubai'de hayatını sürdüren Türk tasarımcı, Şeyh Sultan Khalifa Bin Nahyan dışında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki daha birçok şeyh ve sultan için de özel yapım araçlar tasarladı. Öte yandan Tarhan Telli, yıllar önce de ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı için 24 ayar beyaz ve sarı altın varak kullanarak motosiklet yapmıştı.
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