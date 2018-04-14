Tesadüfün böylesi!

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Aslı Enver ve Murat Boz cephesinden üzücü haber geldi. 2016'dan beri çalkantılı bir aşk yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz hafta yollarını ayırdı. 2017'nin Mayıs ayında da 2 aylık bir ayrılık dönemi yaşayan çiftten Aslı Enver, eşyalarını toplayıp ünlü popçuyla yaşadığı evden ayrıldı.
GİZLİ BULUŞMA
Enver, annesinin Caddebostan'daki evine giderken Murat Boz ise soluğu ABD'de aldı. Ünlü popçunun bu hamlesi ise dedikodu kazanını kaynattı. Boz'un adının sürekli birlikte anıldığı ancak bu iddiaları "Arkadaşız" diyerek ısrarla yalanladığı Hadise ile aynı yerde olması, akılları karıştırdı. Daha önceki ayrılık sürecinde olduğu gibi yine Miami'ye giden Murat Boz, dedikodulara göre bir süredir kardeşleriyle Los Angeles'ta olan Hadise'yle buluştu. Seksi popçu ile Boz'un bu süreçte ABD'de birlikte olması ise "Aslı ile Murat ayrılığının arkasında Hadise mi var?" yorumu yaptırdı.
İKİSİ DE ABD'DE
Coachella Festivali'ne katılmak için ABD'ye giden ve 20 gündür orada olan Hadise, iddiaya göre Los Angeles'ta Boz'la bir araya geldi.
GİZLİ BULUŞMA
Enver, annesinin Caddebostan'daki evine giderken Murat Boz ise soluğu ABD'de aldı. Ünlü popçunun bu hamlesi ise dedikodu kazanını kaynattı. Boz'un adının sürekli birlikte anıldığı ancak bu iddiaları "Arkadaşız" diyerek ısrarla yalanladığı Hadise ile aynı yerde olması, akılları karıştırdı. Daha önceki ayrılık sürecinde olduğu gibi yine Miami'ye giden Murat Boz, dedikodulara göre bir süredir kardeşleriyle Los Angeles'ta olan Hadise'yle buluştu. Seksi popçu ile Boz'un bu süreçte ABD'de birlikte olması ise "Aslı ile Murat ayrılığının arkasında Hadise mi var?" yorumu yaptırdı.
İKİSİ DE ABD'DE
Coachella Festivali'ne katılmak için ABD'ye giden ve 20 gündür orada olan Hadise, iddiaya göre Los Angeles'ta Boz'la bir araya geldi.
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