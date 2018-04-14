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Can sıkan karar

Can sıkan karar
Başrollerini Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Can Feda', Avrupa turnesine önceki gün Almanya Gelsenkirchen ile devam etti! Bürsin'in işleri nedeniyle katılamadığı buluşmada Özçivit, izdiham yarattı.

Almanya'da gördüğü ilgiden hayli memnun olan 'in canı ise Alman yetkililerin aldığı kararla sıkıldı. Yetkililer, 'şiddeti özendiriyor' gerekçesiyle filme ülkede 18 yaş sınırı getirdi.

Almanya'daki gurbetçiler, Özçivit'i ellerindeki Türk bayraklarıyla karşıladı. Ünlü oyuncu, "Bu ilgi, yaptığımız işin en güzel karşılığı" dedi.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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