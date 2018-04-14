Habertürk'ün haberine göre, genç popçu, "18 yaşına girdim, hadi artık başka yerlere gidip eğlenelim diye çıktık ama gördüğünüz gibi yine buraya geldik. Yemek yiyeceğiz" dedi.
Aleyna Tilki sevgilisiyle gecelerde
Etiketler: aleyna tilki
Habertürk'ün haberine göre, genç popçu, "18 yaşına girdim, hadi artık başka yerlere gidip eğlenelim diye çıktık ama gördüğünüz gibi yine buraya geldik. Yemek yiyeceğiz" dedi.
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