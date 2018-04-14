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  1. Mina Başaran’ın düğün gününde annesi kabrini ziyaret etti

sevgilisiyle gecelerde

Habertürk'ün haberine göre, genç popçu, "18 yaşına girdim, hadi artık başka yerlere gidip eğlenelim diye çıktık ama gördüğünüz gibi yine buraya geldik. Yemek yiyeceğiz" dedi.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 13:03
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