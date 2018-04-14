Birce'nin feryadı

Güzel oyuncu Birce Akalay, bakımını üstlendiği yavru kedilerden birinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gözü yaşlı şekilde kamera karşısına geçen Akalay, hayvan düşmanlarına isyan etti.
Koşuyolu'ndaki ara sokakta hızlı araba kullananlara tepki gösteren Birce Akalay, "Yavru kedimi az önce gömdüm. Lütfen ara sokaklarda arabalarınızı canavar gibi kullanmayın, küçük canlar olduğunu unutmayın" dedi.
Koşuyolu'ndaki ara sokakta hızlı araba kullananlara tepki gösteren Birce Akalay, "Yavru kedimi az önce gömdüm. Lütfen ara sokaklarda arabalarınızı canavar gibi kullanmayın, küçük canlar olduğunu unutmayın" dedi.
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