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Birce'nin feryadı

Bircenin feryadı
Güzel oyuncu Birce Akalay, bakımını üstlendiği yavru kedilerden birinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gözü yaşlı şekilde kamera karşısına geçen Akalay, hayvan düşmanlarına isyan etti.



Koşuyolu'ndaki ara sokakta hızlı araba kullananlara tepki gösteren , "Yavru kedimi az önce gömdüm. Lütfen ara sokaklarda arabalarınızı canavar gibi kullanmayın, küçük canlar olduğunu unutmayın" dedi.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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