Aşkın ilk fotoğrafı

Fırtınalı bir aşk yaşadığı Selena Gomez'den ayrılalı henüz 4 ayı bulmayan Justin Bieber, kendisine yeni bir sevgili bulmakta gecikmedi. 24 yaşındaki pop yıldızı, geçtiğimiz haftalarda adının anıldığı manken Baskin Champion ile önceki gün bir aradaydı.
Spor çıkışı Los Angeles'taki bir kafede bulunan genç çift, böylece ilişkilerini de ilk kez ilan etmiş oldu. Bu arada Justin Bieber'in bu aşk hamlesi, "Genç yıldız, adı Justin Theroux ile anılan Selena Gomez'e nispet yapıyor" dedirtti.
Justin Bieber, aşk hayatında hız kesmiyor.
23 yaşındaki Baskin Champion, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Spor çıkışı Los Angeles'taki bir kafede bulunan genç çift, böylece ilişkilerini de ilk kez ilan etmiş oldu. Bu arada Justin Bieber'in bu aşk hamlesi, "Genç yıldız, adı Justin Theroux ile anılan Selena Gomez'e nispet yapıyor" dedirtti.
Justin Bieber, aşk hayatında hız kesmiyor.
23 yaşındaki Baskin Champion, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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