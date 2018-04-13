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Temiz hava iştah açtı

Temiz hava iştah açtı
Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun Dubai'deki adrenalin dolu tatili sürüyor. Geçtiğimiz gün gökdelenler arasında zipline yapan pilot, önceki gün de 50 metre yükseklikteki sofrada ziyafet çekti.

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