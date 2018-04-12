şanslı ön koltukta

Türk Sanat Müziği'nin başarılı ismi Muazzez Ersoy, önceki gün güzel havanın tadını Bebek'te çıkardı. Ersoy, Golden Retriever cinsi köpeği 'Şanslı' ile sahilde arabayla tur attı.
Sevimli köpeğini aracının ön koltuğuna oturtan Ersoy'un, arkaya geçti. Ersoy, gazetecilere "Şanslı, beni arkaya attı. Kendisi keyif yapıyor" diye espri yaptı.
Aydın HAMZA
Sevimli köpeğini aracının ön koltuğuna oturtan Ersoy'un, arkaya geçti. Ersoy, gazetecilere "Şanslı, beni arkaya attı. Kendisi keyif yapıyor" diye espri yaptı.
Aydın HAMZA
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