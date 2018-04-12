Şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatih Yurtsever ile Baltalimanı'ndaki Portex'te düzenlenen tören ile evlendi. Ali Aslanoğlu imzalı gelinlik giyen Hünel'i mutlu gününde birçok ünlü yalnız bırakmadı.
Muradına erdi
Etiketler: Aslı Hünel , Aslı Hünel , Savaş Fatih Yurtsever
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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