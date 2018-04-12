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Muradına erdi

Muradına erdi
Şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatih Yurtsever ile Baltalimanı'ndaki Portex'te düzenlenen tören ile evlendi. Ali Aslanoğlu imzalı gelinlik giyen Hünel'i mutlu gününde birçok ünlü yalnız bırakmadı.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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