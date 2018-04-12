Bodrum Gündoğan'daki villasını satışa çıkardığı ve yurtdışında yaşamak planları yaptığı iddiaları gündeme gelen Başoğlu hakkındaki yurt dışı yasağının kalkması için dosyanın temyiz aşamasının tamamlanmasını bekleyecek...
Mahkemeden Murat Başoğlu kararı!
Sunucu Murat Başoğlu yargılandığı davadan beraat etti ancak hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılması için yaptığı başvurudan olumlu sonuç çıkmadı.
Etiketler: Murat Başoğlu , yurt dışı , Ağır ceza mahkemesi , Asliye Ceza Mahkemesi
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