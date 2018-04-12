;
Yol Durumu
  1. Gomez’e kanca

Mahkemeden kararı!

Sunucu yargılandığı davadan beraat etti ancak hakkındaki yasağının kaldırılması için yaptığı başvurudan olumlu sonuç çıkmadı.


Bodrum Gündoğan'daki villasını satışa çıkardığı ve yurtdışında yaşamak planları yaptığı iddiaları gündeme gelen Başoğlu hakkındaki yasağının kalkması için dosyanın temyiz aşamasının tamamlanmasını bekleyecek...

Etiketler: , , ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe 09:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ