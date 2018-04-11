Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak Hastaneye kaldırılmıştı. Popstar 2018 programının yapımcı Osmantan Erkır, instagram hesabından ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Bir süredir tedavisi süren Diva'nın hayranlarına sevindirici haber geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yakınlarının yardımıyla araca binen Bülent Ersoy hastaneden ayrıldı.
Bülent Ersoy taburcu oldu
Ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak Hastaneye kaldırılmıştı. Popstar 2018 programının yapımcı Osmantan Erkır, instagram hesabından ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Bir süredir tedavisi süren Diva'nın hayranlarına sevindirici haber geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yakınlarının yardımıyla araca binen Bülent Ersoy hastaneden ayrıldı.
Etiketler: Bülent Ersoy , Osmantan Erkır
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