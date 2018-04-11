;
Yol Durumu
  1. Gerçek aşkı bir profesör

taburcu oldu

Ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan , tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Bülent Ersoy böyle çıktı

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı , ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak Hastaneye kaldırılmıştı. Popstar 2018 programının yapımcı , instagram hesabından ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Bir süredir tedavisi süren Diva'nın hayranlarına sevindirici haber geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yakınlarının yardımıyla araca binen Bülent Ersoy hastaneden ayrıldı.

Etiketler: ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 21:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ