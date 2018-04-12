Korku gecesi!

İstanbul gecelerinde terör estiren madde bağımlısı gençler, ünlü ünsüz herkesi taciz ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Murat Boz, Teoman, Sertab Erener, Sezen Aksu ve Beren Saat gibi çok sayıda isim; Asmalımescit ve Beyoğlu'nu mesken tutan tinerciler tarafından tacize uğramıştı. Önceki akşam tinerci dehşeti yaşayan isimlere ünlü oyuncular Meltem Cumbul ile Mehmet Kurtuluş da eklendi. Cihangir'de objektiflere yansıyan ikili, tinercilerin bir anda yollarını kesmesiyle neye uğradığını şaşırdı.
'ARTIK BİRİ DUR DESİN!'
Madde bağımlısı sokak çocukları Cumbul ile Kurtuluş'tan para istedi. İkiliyi çekiştirip taciz eden tinerciler, "Siz ünlüsünüz, bize para vereceksiniz" diye oyunculara tehditler savurdu. Madde bağımlısı gençler, ünlü oyuncuları Cumbul'un Gümüşsuyu'ndaki evine kadar takip edip ikiliyi taciz etmeyi sürdürdü. Yol boyunca tinercilerin tacizi nedeniyle ecel terleri döken ünlü oyuncular, apartmana girince rahat bir nefes aldı. Kare kare objektiflere yansıyan bu anlar ise "Bu şiddet artık durmalı" dedirtti.
Tinerciler, Cumbul ile Kurtuluş'tan para almak için yollarını kesip tehdit etti.
MUHABİRİMİZE SALDIRDILAR
Önceki gece Asmalımescit'te muhabirimiz Doğan Savaş da tinercilerin gazabına uğradı. Bir tinerci, Savaş'ın fotoğraf makinesini çalmaya çalıştı. Muhabirimizi tehdit eden tinerciler, makineyi askısından çekip kırılmasına neden oldu.
'ARTIK BİRİ DUR DESİN!'
Madde bağımlısı sokak çocukları Cumbul ile Kurtuluş'tan para istedi. İkiliyi çekiştirip taciz eden tinerciler, "Siz ünlüsünüz, bize para vereceksiniz" diye oyunculara tehditler savurdu. Madde bağımlısı gençler, ünlü oyuncuları Cumbul'un Gümüşsuyu'ndaki evine kadar takip edip ikiliyi taciz etmeyi sürdürdü. Yol boyunca tinercilerin tacizi nedeniyle ecel terleri döken ünlü oyuncular, apartmana girince rahat bir nefes aldı. Kare kare objektiflere yansıyan bu anlar ise "Bu şiddet artık durmalı" dedirtti.
Tinerciler, Cumbul ile Kurtuluş'tan para almak için yollarını kesip tehdit etti.
MUHABİRİMİZE SALDIRDILAR
Önceki gece Asmalımescit'te muhabirimiz Doğan Savaş da tinercilerin gazabına uğradı. Bir tinerci, Savaş'ın fotoğraf makinesini çalmaya çalıştı. Muhabirimizi tehdit eden tinerciler, makineyi askısından çekip kırılmasına neden oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.