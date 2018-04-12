Gomez’e kanca

Geçtiğimiz ay Jennifer Aniston'la 2 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Justin Theroux, çapkınlıkta gaza bastı. Ayrılığın ardından adı birçok güzelle anılan yakışıklı oyuncu, kancayı Selena Gomez'e taktı. Kendisinden 21 yaş küçük güzel yıldıza sürekli flört mesajları atan Justin Theroux, Selena Gomez'den karşılık bulamadı.
Gomez, kısa bir süre önce Justin Bieber'dan ayrıldı.
Gomez, kısa bir süre önce Justin Bieber'dan ayrıldı.
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