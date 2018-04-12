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  1. Justin’e pusu!

Gomez’e kanca

Gomez’e kanca
Geçtiğimiz ay 'la 2 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Justin Theroux, çapkınlıkta gaza bastı. Ayrılığın ardından adı birçok güzelle anılan yakışıklı oyuncu, kancayı Selena Gomez'e taktı. Kendisinden 21 yaş küçük güzel yıldıza sürekli flört mesajları atan , 'den karşılık bulamadı.



Gomez, kısa bir süre önce Justin Bieber'dan ayrıldı.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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