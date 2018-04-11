Popçu Berkay, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. Konser maratonunun devam ettiğini belirten şarkıcı, yoğunluğuna rağmen dostlarına vakit ayırdığını söyledi. Eski bir dostuyla buluşup sohbet eden popçu, daha sonra arkadaşıyla objektiflere poz verdi. Şarkıcının bu hali de "Vefalı Berkay" dedirtti.