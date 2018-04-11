Sanat dünyasının ünlü isimleri, önceki gün Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada mesajlar yayınladı. İşte polislerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı da çektiren ünlülerin paylaşımları:
Ünlülerden polisimize destek mesajı yağdı
Ünlüler, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla kutladı.
Etiketler: Şahan Gökbakar , Türk Polis Teşkilatı , Sosyal medya
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