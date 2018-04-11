;
Yol Durumu
  1. 245 bin liralık montuyla fink attı

Ünlülerden polisimize destek mesajı yağdı

Ünlüler, ’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünü da paylaştıkları mesajlarla kutladı.



Sanat dünyasının ünlü isimleri, önceki gün 'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle da mesajlar yayınladı. İşte polislerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı da çektiren ünlülerin paylaşımları:

Etiketler: , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 11:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ