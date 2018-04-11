Ünlülerden polisimize destek mesajı yağdı





Sanat dünyasının ünlü isimleri, önceki gün Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada mesajlar yayınladı. İşte polislerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı da çektiren ünlülerin paylaşımları: