;
Yol Durumu
  1. İşte Öykü Serter'in estetiksiz hali!

Ünlü oyuncu ’in gerçek aşkı bir profesör!

'den ayrıldıktan sonra hiç kimseyle görüntü vermeyen ve adı farklı isimlerle birlikte anılan 'in yeni sevgilisiyle yan yana çekilen ilk fotoğrafı yayımlandı. Mimar ve MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) profesörü 'la aşk yaşamaya başadığı iddia edilen Brad Pitt'in Oxman'la ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Etiketler: , , , , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 19:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ