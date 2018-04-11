Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra hiç kimseyle görüntü vermeyen ve adı farklı isimlerle birlikte anılan Brad Pitt'in yeni sevgilisiyle yan yana çekilen ilk fotoğrafı yayımlandı. Mimar ve MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) profesörü Neri Oxman'la aşk yaşamaya başadığı iddia edilen Brad Pitt'in Oxman'la ilk fotoğrafı ortaya çıktı.