İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.
Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak BurdurDevlet Hastanesine kaldırıldı.
Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.
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