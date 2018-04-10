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Türk Halk Müziği sanatçısı trafik sı geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı 'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik sı sonucu yaralandı.

Ünlü sanatçı trafik kazası geçirdi!

'dan 'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

da yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 19:19
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