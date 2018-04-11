Piştiye ramak

Ezeli düşmanlar Demet Şener ile Demet Akalın, önceki gün piştinin eşiğinden döndü. Zorlu AVM'ye giden Şener, kendisine "Ona teşekkür borcum var. Ben de dul ve işsiz kalabilirdim" diyen Akalın'ın sözleri hatırlatılınca sus pus oldu. Demet Şener, "Kendisi muhatabım değil. Zaten olay mahkemede" dedi.
Eski manken Zorlu'dan ayrıldıktan dakikalar sonra Demet Akalın AVM'ye geldi. Ünlü şarkıcı, Demet Şener'le pişti olmaktan son anda kurtulduğu söylenince tepkisiz kaldı. Şener'le ilgili soruları yanıtsız bırakan Akalın, Seren Serengil ile arasının düzeldiğini ancak Seda Sayan ile görüşmeme kararı aldığını da dile getirdi.
Akalın, her zamanki gibi üzerindeki marka kıyafetlerle objektiflere yansıdı.
Eski manken Zorlu'dan ayrıldıktan dakikalar sonra Demet Akalın AVM'ye geldi. Ünlü şarkıcı, Demet Şener'le pişti olmaktan son anda kurtulduğu söylenince tepkisiz kaldı. Şener'le ilgili soruları yanıtsız bırakan Akalın, Seren Serengil ile arasının düzeldiğini ancak Seda Sayan ile görüşmeme kararı aldığını da dile getirdi.
Akalın, her zamanki gibi üzerindeki marka kıyafetlerle objektiflere yansıdı.
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