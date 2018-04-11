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ye ramak

ile , önceki gün olmaktan birkaç dakika ile kurtuldu!..

Piştiye ramak
Ezeli düşmanlar Demet Şener ile Demet Akalın, önceki gün nin eşiğinden döndü. Zorlu 'ye giden Şener, kendisine "Ona teşekkür borcum var. Ben de dul ve işsiz kalabilirdim" diyen Akalın'ın sözleri hatırlatılınca sus pus oldu. , "Kendisi muhatabım değil. Zaten olay mahkemede" dedi.
Eski manken Zorlu'dan ayrıldıktan dakikalar sonra AVM'ye geldi. Ünlü şarkıcı, Demet Şener'le pişti olmaktan son anda kurtulduğu söylenince tepkisiz kaldı. Şener'le ilgili soruları yanıtsız bırakan Akalın, Seren Serengil ile arasının düzeldiğini ancak Seda Sayan ile görüşmeme kararı aldığını da dile getirdi.



Akalın, her zamanki gibi üzerindeki marka kıyafetlerle objektiflere yansıdı.



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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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