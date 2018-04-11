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’ mutluluğu

‘Miran’ mutluluğu
Ocak sonunda ABD'li Louise Vongerichten ile Konsolosluğu'nda dünyaevine giren Hamdi Ulukaya, önceki gün hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. 'nin önde gelen girişimcilerinden olan yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Ulukaya, baba oldu. Önceki gün eşi ve '' adını koyduğu oğluyla bu karesini paylaşan Türk işadamı, mutluluğunu "Oğlumu ilk gördüğümde hayatımın en özel anlarından birini yaşadım" diyerek dile getirdi.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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