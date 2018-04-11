Ocak sonunda ABD'li Louise Vongerichten ile New York Konsolosluğu'nda dünyaevine giren Türk işadamı Hamdi Ulukaya, önceki gün hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. ABD'nin önde gelen girişimcilerinden olan yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Ulukaya, baba oldu. Önceki gün eşi ve 'Miran' adını koyduğu oğluyla bu karesini paylaşan Türk işadamı, mutluluğunu "Oğlumu ilk gördüğümde hayatımın en özel anlarından birini yaşadım" diyerek dile getirdi.
‘Miran’ mutluluğu
Etiketler: New York , hamdi ulukaya , Miran , ABD , Türk işadamı
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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