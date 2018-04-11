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larına veda etti

Kilolarına veda etti
Minik oğulları Can ile geçtiğimiz gün Fransa'ya giden Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar'ın tatili sürüyor. Cannes'da eğlenceli anlar yaşayan ünlü çift, önceki gün 1 yaşındaki oğullarıyla yürüyüş yaptı. İkiliden 'in doğum kilolarından tamamen kurtulması ise dikkatlerden kaçmadı.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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