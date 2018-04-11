Kapora isyanı

İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın 14 Nisan'daki düğününde sahne alması için ücreti peşin alan Kenan Doğulu, sessizliğini menajeri aracılığıyla bozdu. Doğulu, şu sözlerle aileye ücreti iade ettiğini söyledi:
"Sembolik bir kapora aldık. Kendi talebimizle de iade ettik. Elimizde belgeler var." Mina Başaran ile Murat Gezer'in düğününde sahne almak için anlaşma yapan Kenan Doğulu, ücreti acılı aileye geri vermediği şeklindeki iddiaları böylelikle sonlandırmış oldu.
Acı olay gerçekleşmeseydi Mina Başaran ile Murat Gezer, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenecekti.
"Sembolik bir kapora aldık. Kendi talebimizle de iade ettik. Elimizde belgeler var." Mina Başaran ile Murat Gezer'in düğününde sahne almak için anlaşma yapan Kenan Doğulu, ücreti acılı aileye geri vermediği şeklindeki iddiaları böylelikle sonlandırmış oldu.
Acı olay gerçekleşmeseydi Mina Başaran ile Murat Gezer, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenecekti.
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