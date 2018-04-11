;
Yol Durumu
  1. Bravo Şahan
  2. Vefalı Berkay

Kapora isyanı

Kapora isyanı
İran'daki nda hayatını kaybeden Mina Başaran'ın 14 Nisan'daki düğününde sahne alması için ücreti peşin alan Kenan Doğulu, sessizliğini menajeri aracılığıyla bozdu. Doğulu, şu sözlerle aileye ücreti iade ettiğini söyledi:
"Sembolik bir kapora aldık. Kendi talebimizle de iade ettik. Elimizde belgeler var." Mina Başaran ile Murat Gezer'in düğününde sahne almak için anlaşma yapan Kenan Doğulu, ücreti acılı aileye geri vermediği şeklindeki iddiaları böylelikle sonlandırmış oldu.



Acı olay gerçekleşmeseydi ile Murat Gezer, 14 Nisan'da 'nda evlenecekti.
Etiketler: , , , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ