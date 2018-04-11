;
Yol Durumu
  1. Ayrılmaz ikili
  2. Cem kasıldı

Güneş sevgisi

Güneş sevgisi
Eylül 2017'de Kemal Ekmekçi'yle evlenen Gizem Karaca, önceki gün eşinin memleketi İzmir'e gidip güzel havanın tadını çıkardı.
İkiliden Ekmekçi, bu kareyi "Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" notuyla paylaştı. 7 aylık evli çiftin bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu...
Etiketler: , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ