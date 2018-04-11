Güneş sevgisi

Eylül 2017'de Kemal Ekmekçi'yle evlenen Gizem Karaca, önceki gün eşinin memleketi İzmir'e gidip güzel havanın tadını çıkardı.
İkiliden Ekmekçi, bu kareyi "Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" notuyla paylaştı. 7 aylık evli çiftin bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu...
İkiliden Ekmekçi, bu kareyi "Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" notuyla paylaştı. 7 aylık evli çiftin bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu...
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