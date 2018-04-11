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Gelenek bozdular

Gelenek bozdular
Birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan Büşra Develi ile Burak Deniz, bu kuralı önceki gün bozdu. , 'Arada' filminde birlikte oynadığı aşkıyla bu kareyi hikayesinde paylaşıp 13 Nisan'da vizyona girecek filmini tanıttı...
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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