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İşte Öykü Serter'in estetiksiz hali!



Öykü Serter'in geçmişteki hali şaşkınlık yarattı. Serter'in estetiksiz görüntüsü ile estetikli görüntüsü arasında büyük bir fark olduğu göze çarptı.

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 16:39
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

E-GÜZEL...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.04.2018 16:49
Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.04.2018 16:49
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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