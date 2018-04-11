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  1. ‘Miran’ mutluluğu

Bir Bella geleneği...

Bir Bella geleneği...
Podyumların en gözde modellerinden Bella Hadid, geçtiğimiz gün bir defile ve reklam çekimleri için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti. Annesi tarafından her zaman "Mütevazı ol" uyarısı yapılan 22 yaşındaki model, bu kuralını 'da da bozmadı. , güzelliğinin yanı sıra sempatikliğiyle de Japonlar'ı mest etti.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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