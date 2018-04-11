Podyumların en gözde modellerinden Bella Hadid, geçtiğimiz gün bir defile ve reklam çekimleri için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti. Annesi tarafından her zaman "Mütevazı ol" uyarısı yapılan 22 yaşındaki model, bu kuralını Tokyo'da da bozmadı. Bella Hadid, güzelliğinin yanı sıra sempatikliğiyle de Japonlar'ı mest etti.
Bir Bella geleneği...
Etiketler: Bella Hadid , Japonya , Tokyo
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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