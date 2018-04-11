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Çapkın Brad!

Çapkın Brad!
Boşanmak üzere olan Brad Pitt'in geçtiğimiz günlerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nin profesörü Neri Oxman ile yakınlaştığı iddia edildi.



Ancak ABD basını, bu yakınlaşmanın daha eskiye dayandığını iddia etti. Buna göre yakışıklı oyuncu, bundan 6 ay önce bir proje için üniversiteye gittiğinde güzel profesörle yakınlaştı. Sürpriz ikili, o zamandan beri de aşk yaşıyor.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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