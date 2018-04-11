Bayrak bilmecesi

Son dönemde ülkemizde büyük ilgi gören Netflix yapımı İspanyol dizisi La Casa De Papel, gündemden düşmek bilmiyor... 2. sezonunun yayınlanmasıyla birlikte dizinin Netflix Türkiye tarafından çekilmiş İstanbul temalı fragmanı, sosyal medyada büyük olay yarattı.
MERAK KONUSU!
'Profesör' karakterinin soyguncuları örgütleyip darphaneyi ele geçirmeleriyle başlayan olayları anlatan dizi, şimdi de Türk bayrağı ile gündemde... Yaralı bir rehinenin darphanedeki kasaya götürüldüğü sırada arkadaki kolilerden birinin üzerinde görünen Türk bayrağı, dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Şimdi herkes, hikayesinde Türkiye ile hiçbir olayın yer almadığı La Casa De Papel'de neden bayrağımızın kullanıldığını merak ediyor!
Dizi, 8 soyguncu ile fikir babaları Profesör'ün darphaneyi soyma planlarını anlatıyor.
MERAK KONUSU!
'Profesör' karakterinin soyguncuları örgütleyip darphaneyi ele geçirmeleriyle başlayan olayları anlatan dizi, şimdi de Türk bayrağı ile gündemde... Yaralı bir rehinenin darphanedeki kasaya götürüldüğü sırada arkadaki kolilerden birinin üzerinde görünen Türk bayrağı, dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Şimdi herkes, hikayesinde Türkiye ile hiçbir olayın yer almadığı La Casa De Papel'de neden bayrağımızın kullanıldığını merak ediyor!
Dizi, 8 soyguncu ile fikir babaları Profesör'ün darphaneyi soyma planlarını anlatıyor.
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