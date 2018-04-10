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  1. Seagal çok mutlu

’a destek

Trump’a destek
Hollywood'un Oscar ödüllü ismi , ABD başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi aday Donald 'a oy vermişti. Aradan geçen sürede Clint Eastwood'un düşünceleri büyük merak konusu oldu. 87 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, Trump'ın iyi işler yapmak için çabaladığını ve oy verdiği için pişman olmadığını söyledi.
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