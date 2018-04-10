Hollywood'un Oscar ödüllü ismi Clint Eastwood, ABD başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a oy vermişti. Aradan geçen sürede Clint Eastwood'un düşünceleri büyük merak konusu oldu. 87 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, Trump'ın iyi işler yapmak için çabaladığını ve oy verdiği için pişman olmadığını söyledi.
Trump’a destek
Etiketler: Clint Eastwood , trump
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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