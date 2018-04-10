O bir dahi

Chobani markasıyla ABD'nin gıda devleri arasına giren Hamdi Ulukaya, geçen yıl Forbes Dergisi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığı 100 kişilik "Yaşayan En Büyük İş Dehaları" listesine dahil edilmişti. Aynı listede yer alan ve fotoğraf çekimlerine birlikte katılan ABD'li iş adamı Warren Buffett, Ulukaya'yı övdü. 88 milyar dolarlık serveti olan Buffett, "Ulukaya, ticaret dahisi. Çok özel çalışmalarıyla güçlü bir işadamı oldu. Onun önü çok daha açık. Bill Gates, çok özel olmayanlara özel davet göndermez. Gates'in davetiye gönderdiği isimlerden birinin de Ulukaya olması, onun gelecekte çok daha önemli biri olacağını gösteriyor" dedi. Ulukaya, Ocak ayında New York'ta sade bir törenle Louise Vongerichten ile evlenmişti. Ulukaya, bir düğün töreni de türkiye'ye yapmaya karar verdi. Ağustos'ta yapılması planlanan düğün kadar davetli listesi de olay oldu. Göcek'teki düğünde Hamdi Ulukaya ile gelinin ailesinin birçok VIP dostu yer alacak. Bu isimler arasında ABD eski başkanı Bill Clinton, TV yıldızı Oprah Winfrey, ünlü oyuncular Jennifer Garner ile Alec Baldwin ve Bulgari'nin CEO'su Jean-Christophe Babin gibi birçok önemli isim bulunuyor....
YETENEKLİ VE YARDIMSEVER
Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD'de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında faaliyet yürütüyor. Mutfak sanatları konusundaki hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek veren Food Dreams Vakfı'nın kurucusu olan Vongerichten, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi finans bölümünden mezun oldu.
Warren Buffett, ABD'nin en başarılı yatırımcılarından biri.
YETENEKLİ VE YARDIMSEVER
Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD'de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında faaliyet yürütüyor. Mutfak sanatları konusundaki hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek veren Food Dreams Vakfı'nın kurucusu olan Vongerichten, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi finans bölümünden mezun oldu.
Warren Buffett, ABD'nin en başarılı yatırımcılarından biri.
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