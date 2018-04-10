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O bir dahi

88 milyar dolar serveti olan ’li işadamı , Chobani markasıyla ünlenen Türk işadamı ’yı övdü: O çok özel bir dahi. ’in ona davetiye göndermesi, gelecekte de Ulukaya’nın var olacağını gösteriyor...

O bir dahi
Chobani markasıyla 'nin gıda devleri arasına giren , geçen yıl Forbes Dergisi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığı 100 kişilik "Yaşayan En Büyük İş Dehaları" listesine dahil edilmişti. Aynı listede yer alan ve fotoğraf çekimlerine birlikte katılan ABD'li iş adamı , Ulukaya'yı övdü. 88 milyar dolarlık serveti olan Buffett, "Ulukaya, ticaret dahisi. Çok özel çalışmalarıyla güçlü bir işadamı oldu. Onun önü çok daha açık. , çok özel olmayanlara özel davet göndermez. Gates'in davetiye gönderdiği isimlerden birinin de Ulukaya olması, onun gelecekte çok daha önemli biri olacağını gösteriyor" dedi. Ulukaya, Ocak ayında 'ta sade bir törenle ile evlenmişti. Ulukaya, bir düğün töreni de türkiye'ye yapmaya karar verdi. Ağustos'ta yapılması planlanan düğün kadar davetli listesi de olay oldu. Göcek'teki düğünde Hamdi Ulukaya ile gelinin ailesinin birçok VIP dostu yer alacak. Bu isimler arasında ABD eski başkanı , TV yıldızı , ünlü oyuncular ile ve Bulgari'nin CEO'su Jean-Christophe Babin gibi birçok önemli isim bulunuyor....

YETENEKLİ VE YARDIMSEVER
Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD'de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında faaliyet yürütüyor. Mutfak sanatları konusundaki hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek veren Food Dreams Vakfı'nın kurucusu olan Vongerichten, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi finans bölümünden mezun oldu.



Warren Buffett, ABD'nin en başarılı yatırımcılarından biri.

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