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Seagal çok mutlu

Seagal çok mutlu
Amerikalı aktör , bir süre önce Rus vatandaşlığına geçmişti. Bu konudaki memnuniyetini dile getiren Devlet Başkanı , Seagal'a teşekkür mektubu gönderdi. Başarılı oyuncu Putin'in mektubundan büyük mutluluk duyduğunu ve Rusya'nın kendisi için çok özel olduğunu söyledi.
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