Amerikalı aktör Steven Seagal, bir süre önce Rus vatandaşlığına geçmişti. Bu konudaki memnuniyetini dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Seagal'a teşekkür mektubu gönderdi. Başarılı oyuncu Putin'in mektubundan büyük mutluluk duyduğunu ve Rusya'nın kendisi için çok özel olduğunu söyledi.
Seagal çok mutlu
Etiketler: Steven Seagal , Vladimir Putin , Rusya
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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