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bakış

Tatlı bakış
NetflIx'in ilk orijinal Türk dizisinde başrolü oynayan Çağatay Ulusoy, çekimlerde kaybettiği enerjiyi dan karşılıyor. Yakışıklı oyuncu, önceki gün sete gelen tatlıları görünce kendinden geçti. Yemeden önce tatlıya muzip bir bakış atan Ulusoy'un bu hali objektife böyle yansıdı.
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