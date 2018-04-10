NetflIx'in ilk orijinal Türk dizisinde başrolü oynayan Çağatay Ulusoy, çekimlerde kaybettiği enerjiyi tatlıdan karşılıyor. Yakışıklı oyuncu, önceki gün sete gelen tatlıları görünce kendinden geçti. Yemeden önce tatlıya muzip bir bakış atan Ulusoy'un bu hali objektife böyle yansıdı.
Tatlı bakış
Etiketler: Çağatay Ulusoy , tatlı , netflix
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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