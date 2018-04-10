;
Yol Durumu
  1. Seagal çok mutlu
  2. Yeni Tom geliyor

Hollywood bebekleri

Hollywood bebekleri
Olga Kamenetskaya isimli sanatçı bebekleri ünlü isimlere dönüştürerek, ün kazandı. Başta olmak üzere , Cara Delevingne gibi figürlerden yola çıkarak olağanüstü bebekler hazırlayan 'ya birçok ülkeden teklif yağdı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Kamenetskaya, Barbie'den de davet aldı. Koleksiyonunda dünyanın en büyük yıldızlarını bulunduran başarılı sanatçı, "2013 yılından itibaren bu işi profesyonel olarak yapmaya başladım. Kısa bir süre sonra sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladım. Şimdi çok önemli davetler aldım. Önümüzdeki günlerde bu davetlere katılacağım ve iş tekliflerini değerlendireceğim" dedi.



OLGA 20 TEKLİF ALDI
Hayallerinin peşinden gittiğini belirten Olga, aldığı 20 teklifin kendisini gururlandırdığını söyledi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar