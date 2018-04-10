Hollywood bebekleri

Olga Kamenetskaya isimli sanatçı oyuncak bebekleri ünlü isimlere dönüştürerek, ün kazandı. Başta Jennifer Lawrence olmak üzere Emma Watson, Cara Delevingne gibi figürlerden yola çıkarak olağanüstü bebekler hazırlayan Olga Kamenetskaya'ya birçok ülkeden teklif yağdı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Kamenetskaya, Barbie'den de davet aldı. Koleksiyonunda dünyanın en büyük yıldızlarını bulunduran başarılı sanatçı, "2013 yılından itibaren bu işi profesyonel olarak yapmaya başladım. Kısa bir süre sonra sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladım. Şimdi çok önemli davetler aldım. Önümüzdeki günlerde bu davetlere katılacağım ve iş tekliflerini değerlendireceğim" dedi.
OLGA 20 TEKLİF ALDI
Hayallerinin peşinden gittiğini belirten Olga, aldığı 20 teklifin kendisini gururlandırdığını söyledi.
OLGA 20 TEKLİF ALDI
Hayallerinin peşinden gittiğini belirten Olga, aldığı 20 teklifin kendisini gururlandırdığını söyledi.
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