Başarılı şarkıcı Funda Arar, 43. yaşını önceki akşam sahnede kutladı. Günay Restaurant'ta konser veren ünlü popçuya sahneye çıktığı sırada doğum günü sürprizi yapıldı. Pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Arar, dilek tutup mumları üfledi. Ünlü şarkıcı, hayranlarının alkışlarına da "İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.
Sahnede sürpriz
Etiketler: funda arar , günay restaurant , doğum günü
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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