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Sahnede sürpriz

Sahnede sürpriz
Başarılı şarkıcı Funda Arar, 43. yaşını önceki akşam sahnede kutladı. Günay Restaurant'ta konser veren ünlü popçuya sahneye çıktığı sırada sürprizi yapıldı. Pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Arar, dilek tutup mumları üfledi. Ünlü şarkıcı, hayranlarının alkışlarına da "İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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