Televizyon programı sunucusu Burcu Esmersoy, bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu. Burcu Esmersoy, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularla ilgili ziyaretçilerle sohbet etti.
Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından hoşlanmıyorum
Ünlü televizyon sunucusu Burcu Esmersoy Bolu'da bulunan bir AVM’de hayranlarıyla buluştu. Güzel sunucu, mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını ifade ederek, “Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum. Çok ilginç ama öyle" dedi.
Televizyon programı sunucusu Burcu Esmersoy, bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu. Burcu Esmersoy, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularla ilgili ziyaretçilerle sohbet etti.
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