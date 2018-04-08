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  1. Adriana Lima: Suç ortağım özlüyorum seni

: Bana bakılmasından hoşlanmıyorum

Ünlü televizyon sunucusu Bolu'da bulunan bir AVM’de hayranlarıyla buluştu. Güzel sunucu, mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını ifade ederek, “Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum. Çok ilginç ama öyle" dedi.



Televizyon programı sunucusu , bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu. Burcu Esmersoy, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularla ilgili ziyaretçilerle sohbet etti.
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  • 08 Nisan 2018, Pazar 21:36
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