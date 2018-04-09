Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm fragmanı yayınlandı

ATV 'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm'ün özet cümlesi: "Ölmek neymiş öğrensinler bakalım!" İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 98. bölüm fragmanı:

Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştu. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşmüş ve tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermişti. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçtiler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmişti.