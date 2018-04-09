Önce Beşiktaş

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Şinasi Yurtsever, önceki gün Emre Saygı'nın interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. 'Arapsaçı' filminin oyuncusu Yurtsever, "Beşiktaş'ın mağlubiyeti mi, eşinin dırdırı mı?" sorusunu şöyle yanıtlayıp fanatikliğini kanıtladı: "Eşim dırdır etsin, Beşiktaş yenilmesin."
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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