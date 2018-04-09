Önce Beşiktaş

Şinasi Yurtsever, önceki gün Emre Saygı'nın interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. 'Arapsaçı' filminin oyuncusu Yurtsever, "Beşiktaş'ın mağlubiyeti mi, eşinin dırdırı mı?" sorusunu şöyle yanıtlayıp fanatikliğini kanıtladı: "Eşim dırdır etsin, Beşiktaş yenilmesin."
Etiketler: Şinasi Yurtsever , Beşiktaş
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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