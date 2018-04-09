Nişanlısı Buse Varol'la önümüzdeki ay dünyaevine girecek olan Alişan, geçtiğimiz gün Ankaralı hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan sanatçı, sevenlerinden minik bir ricada bulundu. 6 Mayıs'ta evleneceğini söyleyen Alişan "Dualarınızı benim ve eşiminden eksik etmeyin" dedi.
Dua istedi
Etiketler: alişan , Buse Varol
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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