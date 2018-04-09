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Dua istedi

Dua istedi
Nişanlısı Buse Varol'la önümüzdeki ay dünyaevine girecek olan Alişan, geçtiğimiz gün Ankaralı hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan sanatçı, sevenlerinden minik bir ricada bulundu. 6 Mayıs'ta evleneceğini söyleyen "Dualarınızı benim ve eşiminden eksik etmeyin" dedi.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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