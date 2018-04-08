Maria aşkı para getirdi

Rus tenisçi ile çektiği fotoğrafı instagram'da paylaşarak olay olan Serttaş, Türk Ekonomi Bankası'nın 'We Are Tennis' tenis platformunun reklam yüzü oldu.



Reklamda tenis hocasını canlandıran şarkıcı, kortta hünerlerini sergiledi. Tenis sevgisiyle cebini dolduran Serttaş, "Bu spora ilgim Sharapova gibi güzel bir kadını izleyince başladı. Onu kortta soluksuz izledim" diyerek Rus tenisçiye övgüler yağdırdı. Şarkıcı herkesi kortlara davet etti.

Serttaş'ın geçtiğimiz yıl Sharapova'yla paylaştığı bu kare sosyal medyanın gündemine oturmuştu.