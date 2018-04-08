;
Yol Durumu
  1. Ünlü çiftten güzel haber

Adriana Lima: Suç ortağım özlüyorum seni



Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü model Lima, sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

  • 08 Nisan 2018, Pazar 17:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ