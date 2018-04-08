Adriana Lima: Suç ortağım özlüyorum seni

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü model Lima, sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü model Lima, sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
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