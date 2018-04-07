Oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu erken açtı. Öztekin, önceki gün Antalya'da denize girdi. Kaş'taki Kaputaş Plajı'nda keyif çatan oyuncu, paylaşımlarıyla da kıskandırdı. Geçirdiği tüp mide ameliyatıyla 4 yılda 90 kilo veren Öztekin'in havluya sarılması ise "Pelin, istediği forma kavuşamamış mı?" dedirtti.
Sezonu açtı
Etiketler: Pelin Öztekin , Antalya
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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