Sezonu açtı

Oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu erken açtı. Öztekin, önceki gün Antalya'da denize girdi. Kaş'taki Kaputaş Plajı'nda keyif çatan oyuncu, paylaşımlarıyla da kıskandırdı. Geçirdiği tüp mide ameliyatıyla 4 yılda 90 kilo veren Öztekin'in havluya sarılması ise "Pelin, istediği forma kavuşamamış mı?" dedirtti.