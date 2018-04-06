Medeni burcu

Berk Suyabatmaz'la aşk yaşayan Burcu Esmersoy, önceki gün medeniyet dersi verdi. Ayşe Özyılmazel'in Suyabatmaz'ın eski aşkı olduğu hatırlatılan sunucu, "Ayşe'yi Berk'ten önce tanırım. Sevgilimin eski sevgilisi diye sohbet etmeyecek miyim? Biz medeni insanlarız" dedi.
Esmersoy, aşkı Suyabatmaz'ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'le geçtiğimiz günlerde eğlenmişti.
Aydın HAMZA
Esmersoy, aşkı Suyabatmaz'ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'le geçtiğimiz günlerde eğlenmişti.
Aydın HAMZA
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