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Medeni burcu

Medeni burcu
Berk Suyabatmaz'la aşk yaşayan Burcu Esmersoy, önceki gün medeniyet dersi verdi. 'in Suyabatmaz'ın eski aşkı olduğu hatırlatılan sunucu, "Ayşe'yi Berk'ten önce tanırım. Sevgilimin eski sevgilisi diye sohbet etmeyecek miyim? Biz medeni insanlarız" dedi.



Esmersoy, aşkı Suyabatmaz'ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'le geçtiğimiz günlerde eğlenmişti.

Aydın HAMZA
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