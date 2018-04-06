;
Yol Durumu
  1. Kovboy Aleyna
  2. Rocksever!

Kurdu kuzu yaptı

Kurdu kuzu yaptı
Özge Özpirinçci, önceki gün pilates yaptığı mekanda gördüğü bir Alman kurdunu sevmeye doyamadı. Başta huysuzlanan köpek daha sonra Özpirinçci'nin kucağından inmedi.



'Şita' adındaki köpekle poz veren oyuncu, bu kareye de "Yaramaz kurtlarınız itinayla sakinleştirilir" notu düştü.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ