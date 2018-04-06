Kurdu kuzu yaptı

Özge Özpirinçci, önceki gün pilates yaptığı mekanda gördüğü bir Alman kurdunu sevmeye doyamadı. Başta huysuzlanan köpek daha sonra Özpirinçci'nin kucağından inmedi.
'Şita' adındaki köpekle poz veren oyuncu, bu kareye de "Yaramaz kurtlarınız itinayla sakinleştirilir" notu düştü.
'Şita' adındaki köpekle poz veren oyuncu, bu kareye de "Yaramaz kurtlarınız itinayla sakinleştirilir" notu düştü.
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