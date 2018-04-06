Bali neşesi

Irmak Ünal, eski eşi Emre Karabacak'tan olan çocukları Kayla ve Vadi ile önceki gün Bali'nin yolunu tuttu. Endonezya'nın gözde adasındaki Spirit Festivali'ne katılan oyuncu, çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı.
41 yaşındaki oyuncu, maymunun bir anda omzuna tırmanmasıyla neye uğradığını şaşırdı
Kızı ve oğluyla bir hayvanat bahçesini ziyaret eden Ünal, filleri elleriyle besledi. Sevimli bir maymunun da oyuncunun omzuna tırmanmasıyla ortaya bu komik görüntüler çıktı. Ünal'ın renkli tatil fotoğrafları ise binlerce beğeni aldı.
Ünal ve çocukları filleri salatalıkla besledi.
41 yaşındaki oyuncu, maymunun bir anda omzuna tırmanmasıyla neye uğradığını şaşırdı
Kızı ve oğluyla bir hayvanat bahçesini ziyaret eden Ünal, filleri elleriyle besledi. Sevimli bir maymunun da oyuncunun omzuna tırmanmasıyla ortaya bu komik görüntüler çıktı. Ünal'ın renkli tatil fotoğrafları ise binlerce beğeni aldı.
Ünal ve çocukları filleri salatalıkla besledi.
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