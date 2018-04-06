Mesafe tanımadı

Önceki akşam Ukrayna'da konser veren Murat Dalkılıç'a aşkı Hande Erçel'den mesaj var. Popçu, İstanbul'dan yaklaşık bin 100 kilometre uzaklıktaki Kiev'e gitti. Sevgilisinin aracıyla gezintiye çıkan Erçel de Arapça 'Tamally Maak' şarkısıyla aşka geldi. Güzel oyuncu, şarkının "Benden uzakta olsan bile aşkın kalbimde" bölümünü instagram'da paylaşıp özlemini gözler önüne serdi.
Erçel, romantik paylaşımlar yaparken Dalkılıç da Kiev Stereo Plaza'nın balo salonunda 7 bin kişiyi coşturdu.
Erçel, romantik paylaşımlar yaparken Dalkılıç da Kiev Stereo Plaza'nın balo salonunda 7 bin kişiyi coşturdu.
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