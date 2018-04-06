10. çocuğa göz kırptı!

Türkücü İzzet Yıldızhan, Londra'da okuyan oğlu Mustafa ile önceki gün Bebek'teydi. Geçtiğimiz aylarda 9. çocuğunu kucağına alan 55 yaşındaki sanatçı "Aslan gibiyim. Her gün spor yapıyorum" diyerek de 10. kez baba olabileceğinin sinyalini verdi.