Türkücü İzzet Yıldızhan, Londra'da okuyan oğlu Mustafa ile önceki gün Bebek'teydi. Geçtiğimiz aylarda 9. çocuğunu kucağına alan 55 yaşındaki sanatçı "Aslan gibiyim. Her gün spor yapıyorum" diyerek de 10. kez baba olabileceğinin sinyalini verdi.
10. çocuğa göz kırptı!
Etiketler: İzzet Yıldızhan
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.